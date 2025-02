Dobri nastopi mladih bistriških šahistov

Iz Šahovskega kluba Impol Slovenska Bistrica poročajo o uspehih mladih članov. Od 17. do 22. februarja je v Radencih potekalo državno prvenstvo v standardnem in pospešenem šahu za mlade od 8 do 18. leta. V konkurenci 290 otrok je bistriški klub zastopalo šest otrok.

V standardnem šahu v zahtevni konkurenci sta nastopila Marko Breznik v kategoriji do osem let in Rene Kodrič v kategoriji do 14 let. Še ne sedemletni Marko je odlično igral in s šest in pol točkami iz devetih partij osvojil tretje mesto. Zelo dobro se je odrezal Rene, ki je končal v prvi polovici nastopajočih.

V kategoriji pospešenega šaha so nastopili: Jaka Smodiš in Marko Breznik fantje do 8 let, Filip Bračič fantje do 12 let, Rene Kodrič in Timi Sterkuš fantje do 14 let in Neža Konec deklice do 14 let.

1 od 3

»Marko je ponovno igral odlično in osvojil bronasto medaljo, celo z nekaj nesreče, saj je izgubil zlato partijo za drugo mesto. Presenetljivo je sedmo mesto v kategoriji do osem let zasedel Jaka Smodiš, ki je sploh prvič nastopil na kakšnem šahovskem turnirju. Tudi Neža Konec je prvič nastopila v kategoriji deklic do štirinajst let. Filip Bračič je v hudi konkurenci v kategoriji fantov do 12 let osvojil 30. mesto. Med 46-timi fanti do 14 let je Rene Kodrič zasedel 17. mesto, Timi Sterkuš pa 25. mesto. V Šahovskem klubu Impol smo ponosni na uspehe naših mladih bistriških šahovskih upov,« je še dodal njihov trener James Marjan Tomazin.