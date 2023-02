Dobovec šestič zapored najboljši v pokalnem tekmovanju

Igralci Futsal kluba Dobovec so letošnji zmagovalci pokala Term Olimia. Na finalnem turnirju, ki ga je gostil Podčetrtek, so v finalu pred 300 gledalci z 9:1 premagali Dobrepolje. Varovanci trenerja Kujtima Morine so pomemben del naloge na poti do nove lovorike sicer opravili že na petkovem polfinalnem obračunu, ko so po streljanju šestmetrovk z 11:10 premagali ekipo Siliko Vrhnika.

Dobovec je v svojem šestem zaporednem pokalnem finalu osvojil šesti pokal, Dobrepolje je prvič igralo na finalnem turnirju in se takoj uvrstilo v finale. Več pokalnih naslovov od Dobovca ima le FC Litija (devet). (Jure Mernik)

Foto: Facebook Futsal.si

