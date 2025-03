Dobovec osmič pokalni prvak v futsalu

Futsal ekipa Dobovca je ubranila naslov v pokalnem tekmovanju. Na finalnem turnirju Pokala Term Olimia v Podčetrtku so Dobovčani v sobotnem finalu s 7:4 premagali Bronx Škofije. Po dva zadetka sta za zmagovalce dosegla Alen Ruis in Tilen Rajter, po enega pa Denis Kneževič, Leon Jedvaj in Borna Vidiček. V polfinalu je bil Dobovec v petek boljši od ekipe Siliko Vrhnika (5:2). Za Dobovec je to osma pokalna lovorika, osma zapored. Z devetimi pokalnimi naslovi je uspešnejša le Litija.

Foto: Facebook, Futsal.si