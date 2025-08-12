DOBJE Za enoto šentjurskega DSO naj bi se zadolžili

Ta teden naj bi bilo vendarle znanega kaj več glede izgradnje dislocirane enote šentjurskega doma starostnikov v Dobju.

Kot je znano, interesa med izvajalci ni, saj zunanje enote, kjer bi namestili 23 oskrbovancev, nihče ni pripravljen zgraditi za 2,8 milijonov evrov.

Končno besedo bo imel svet zavoda šentjurskega doma, saj bi se za manjkajoča sredstva morali zadolžiti, pravi župan Dobja Franc Leskovšek. Dolg bi nato odplačevalo ministrstvo za solidarnostno prihodnost

Za izgradnjo bo potrebno zagotoviti več kot štiri milijone evrov.

PŠ