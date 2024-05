DOBJE Za dislocirano enoto DSO so svoj del nalog opravili

Če ne bo nepredvidenih zapletov, bodo v Dobju do sredine leta 2026 zgradili dislocirano enota šentjurskega doma starejših občanov, ki ga načrtujejo že nekaj let.

V njem bo prostora za 23 starostnikov, višina ocenjene naložbe pa trenutno znaša okoli 2,8 milijonov evrov, vendar se zaradi ponudb, ki bodo prispele, še lahko spremeni.

Gradbeno dovoljenje za objekt, ki bo postavljen na lokaciji stare šole, so Dobjani že pridobili, s tem pa so po besedah župana Franca Leskovška izpolnili svoj del naloge, pripravljeni pa so sofinancirati tudi del opreme, ki bo potrebna v domu.

»Pogodba z državo o prenosu nepremičnine je nared, zdaj nas čaka samo še rušenje obstoječe stavbe stare šole, pripravljamo pa še projekte za izvedbo. Izdelovalec jih mora do avgusta končati, takrat bomo šli v razpis za izbiro izvajalca.«

PŠ