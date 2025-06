V občini Dobje so zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja posegli po omejitvi porabe pitne vode.

Uporabnikom, ki so priključeni na sistem KAPSL, ki ga upravlja režijski obrat občine, je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in za druge negospodinjske namene.

Na 58 kilometrov sistema je priključenih okoli 300 odjemalcev.

PŠ