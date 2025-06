DOBJE Občina danes praznuje

S slavnostno sejo občinskega sveta in podelitvijo občinskih priznanj Dobjani danes obeležujejo občinski praznik.

Ta je sicer šele 22. julija, a slovesnosti že po tradiciji opravijo nekoliko prej. Program prazničnih prireditev sega še vse do avgusta.

Dobje je samostojna občina postalo leta 1998 z odcepitvijo od Šentjurja, je pa tudi ena najmanjših občin pri nas.

Župana Franca Leskovška smo zato povprašali, katere so prednosti malh občin. »Vedno trdim, da so majhne občine zgodba o uspehu, imajo pa prednost in slabosti. A prednosti je gotovo več. Vsakodnevne življenjske potrebe ljudi so gotovo boljše servisirane, kot če bi živeli nekje na obrobju neke velike občine. Pomanjkljivosti se kaže predvsem v tem, da država ne prepozna razvojnih sredstev za male občine, razpisi pa so prilagojeni tako, da majhni do razvojnih spodbud ne pridemo. Za tekoče poslovanje je relativno dobro poskrbljeno. Občan Dobja države ne stane nič več, kot Ljubljančan. Glavarina nam nekako zadošča za racionalno poslovanje. Žal pa nam primanjkuje naložbenih sredstev. Večjih naložb, kot so na primer Stožice ali filharmonija, pač ne načrtujemo. Je pa vselej več želja in potreb, kot razpoložljivih financ. Prepričan sem, da smo od ustanovitve postorili veliko več, kot bi sicer, če bi ne imeli svoje občine.«

PŠ