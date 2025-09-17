DOBJE Doma starostnikov očitno ne bo

Po dolgotrajnih zapletih v zvezi z naložbo šentjurskega doma starostnikov, ki bi v Dobju zgradilo dislocirano enoto za 23 oskrbovancev, so načrti, kot kaže, zdaj padli v vodo.

Potem, ko niti na ponovljenem razpisu niso uspeli najti izvajalca, ki bi bil enoto pripravljen zgraditi za razpoložljivih 2,8 milijonov evrov, so se poleti obrnili na ministrstvo za solidarnostno prihodnost, ki pa dodatnih sredstev (približno pol milijona evrov) ni pripravljeno prispevati.

Predlagali so, naj se investitor za manjkajoča sredstva zadolži, kar ni sprejemljivo Šentjurčanom. Ob tem bi morali enoto v Dobju zgraditi do sredine prihodnjega leta, kar je praktično nemogoče, zato so možnosti za realizacijo načrtov – ne glede na to, koliko so v Dobju že vložili v projekt in bili pripravljeni iz proračuna kriti tudi stroške nabave opreme – zdaj silno skromne.

PŠ