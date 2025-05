Dober nastop mlajših tekmovalk iz Slovenske Bistrice

V soboto, 17. maja, je v organizaciji Mažoretne in twirling zveze Slovenije v Lenartu potekalo tekmovanje Twirling Abeceda, namenjeno predvsem mlajšim twirlerjem, ki pridno pridobivajo tekmovalna znanja in izkušnje.

Na tekmovanju se je predstavil tudi Twirling klub Sašo Slovenska Bistrica, ki je sodeloval z desetimi tekmovalkami. Vse so prikazale izvrstne nastope in se domov vrnile s 6 zlatimi in 4 srebrnimi priznanji, so sporočili iz kluba. Klub so zastopale: Eržen Hebar Elina, Gorjup Lina, Trglavčnik Lea, Vovk Zoja, Šega Izabela, Mohorko Amelija, Kopič Ana, Ljubijankić Medina, Koprivnik Marisa in Mehinbašić Danaja.

To je bilo tudi zadnje domače tekmovanje v tej sezoni, ki ga je klub sklenil v velikem slogu. Sedaj nekaj punc čakajo še tri mednarodna tekmovanja (dva v Španiji in eno v Italiji), kjer bodo tekmovalke ponovno imele priložnost pokazati svoje znanje in predstavljati Slovenijo ter Twirling klub Sašo tudi v tujini.