Do konca tedna tudi v Celju festival Gorniškega filma

Festival gorniškega filma praznuje polnoletnost v velikem slogu! Med 12. in 17. februarjem v Ljubljani, Domžalah, Radovljici in Celju ljubitelje alpinizma, plezanja, gorske narave, kulture in avanture razveseli 35 gorniških filmov, tri bodo na festivalu predvajali premierno: Viharnik z roba, Tam, kjer tečejo kozorogi in Himalajska bojevnika.

Zgodbe z veliko začetnico na predavanjih oživijo alpinisti Krzystof Wielicki in Leszek Cichy, Mikhail Fomin, Edu Marin, Matteo Della Bordella in Rado Fabjan, športna plezalka Mina Markovič, fotograf in režiser Rožle Bregar, raziskovalec planinske zgodovine Dušan Škodič, na fotografski razstavi pa tudi direktor festivala Silvo Karo.

18. Festival gorniškega filma znova prinaša najnovejšo svetovno in domačo gorniško filmsko produkcijo ter tako bogat spremljevalni program, kot ga še ni bilo. V Cankarjevem domu v Ljubljani, Mestnem kinu Domžale, Linhartovi dvorani v Radovljici in Kinu Metropol v Celju bo na ogled 35 filmov iz 14 držav – osem alpinističnih ter po devet v kategorijah plezanje, gorska narava in kultura ter gore, šport in avantura.

Filme bo ocenjevala mednarodna strokovna žirija: nekdanja ustvarjalka oddaje Gore in ljudje in naravovarstvenica Marjeta Keršič Svetel, alpinist in gorski vodnik Tomaž Jakofčič ter nemški novinar, gorniški publicist in filmski ustvarjalec Tom Dauer. Več o tem pa v aktualni številki časopisa Celjan.