Do 1. septembra še lahko posejete nizek fižol.

Nizek stročji fižol lahko sadimo še enkrat v drugi polovici avgusta, vse do prvega septembra. V rastlinjakih pa uspeva posajen samo zgodaj spomladi, saj je v vročini oploditev slaba ali pa je sploh ni. Nizek stročji fižol ne potrebuje svojih gredic, gojimo ga lahko tudi v kombinaciji s krompirjem, kapusnicami, bučnicami in rdečo peso.

Sejemo ga za rastlinami z globokimi koreninami, to so predvsem korenčnice. Slabše bo uspeval, če so pred njim na isti gredici rasle čebulnice, česen, por, šalotka ali čebula. Nizek fižol je zelo dober sosed zelja, cvetače ali ohrovta.

Sejemo ga lahko v vrste, vsaj trideset centimetrov narazen, v vrsti naj bo med posameznimi rastlinami 10 cm razmaka. Na vsakih deset centimetrov posejemo po eno do dve zrni. Lahko ga sejemo med krompir, zelje, ohrovt, brstični ohrovt, ob papriko, sladko koruzo ali skupaj z blitvo.