Dnevi komedije: Zaenkrat najbolj prepričala predstava domače produkcije

Predstava 3JA! 1 od 3

V začetku februarja so v Celju uradno otvorili priljubljeni gledališki festival Dnevi komedije, ki prinaša pregled slovenske gledališke produkcije v letu 2024. Ta bo letos potekal med 3. in 17. februarjem, tako so nekatere predstave že za nami.

33. Dnevi komedije sicer v Celje prinašajo osem tekmovalnih predstav, ki se potegujejo za nagrade strokovne žirije in nagrado občinstva, festival pa so obogatili z bogatim spremljevalnim programom. Tekmovalni program festivala je letos sestavila programska selektorica Tereza Gregorič, ki je vanj uvrstila največje število dovoljenih uprizoritev – torej 8.

Zaenkrat so sicer za nami predstave Pegule Iztoka Mlakarja v organizaciji Avditorija Portorož – Portorose, Hrup za odrom, predstava, ki jo je napisal Michael Frayn, na oder pa jo je postavilo Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, predstava V iskanju izgubljenega jezika Gorana Vojnovića, v organizaciji Mittelfest, GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture Nova Gorica in Slovensko narodno gledališče Nova Gorica ter predstava 3JA! avtorja in režiserja Matije Solce, ki jo je na oder postavilo Slovensko ljudsko gledališče Celje. Danes zvečer bodo uprizorili predstavo Kralj ulice Roka Vilčnika v organizaciji Klub KGB Maribor in KUD Borza, v prihodnjih dneh pa nas čakajo še predstave Kakor vam drago, Tatovi podob in Mnogo hrupa za nič.

Do sedaj je gledalce najbolj prepričala prav predstava festivala Dnevi komedije domače produkcije 3JA! ki so ji dodelili oceno 4,8298. (MH)

Ocene predstav in komedijanti večera