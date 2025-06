Dnevi dizajna Celje tudi tokrat privabili številne Celjane

Med 27. in 31. majem so v Celju potekali že drugi Dnevi dizajna Celje, ki so se letos vrnili z razširjenim programom in s še širšim naborom oblikovalskih področij ter so nastali kot nekakšna nadgradnja poletnih modnih revij Čarobnost mestnih trgov.

V sklopu projekta so tako letos ponudili kar 20 različnih dogodkov, med drugim so bili vsak dan na sporedu showroomi različnih oblikovalcev in ustvarjalcev, organizirali pa so tudi okrogle mize, projekcije filmov, predstavitev poklica modni oblikovalec ter kreativne delavnice, kjer so udeležencem predstavili trende in trajnostni pristop v modi. Tadeja Falnoga, referentka za mestni marketing na Zavodu Celeia Celje:

Čarobnost mestnih trgov, kot osrednji dogodek

Osrednji dogodek Dnevov dizajna je bila modna revija Čarobnost metnih trgov na Glavnem trgu, na kateri je sodelovalo več kot 30 različnih mestnih ponudnikov, ki so v prvi vrsti pokazali atraktivna oblačila, številni obiskovalci pa so lahko uživali tudi v predstavitvi drugih modnih dodatkov, kot so torbice in torbe, dežniki ter nakit.

Ideja, zasnova in priprava je bila delo V.S. produkcije in mestnega marketinga Zavoda Celeia Celje, dogodek je povezovala Mateja Zorko Pavšar, za glasbo pa je poskrbel Mr Andy dj. Z vami delimo nekaj fotografij, več pa jih boste lahko videli v prihajajoči številki časopisa Celjan. (MH, Foto: Gregor Katič in Edo Einspieler)