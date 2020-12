DJ Mike Vale glasbo vrtel na strehi Rogle!

Zanimiv glasbeni dogodek, poimenovan Aurora, je pred dnevi gostila Rogla. Nad krošnjami dreves, na vrhu Poti med krošnjami, je nastopil eden najbolj znanih slovenskih DJ-jev Mike Vale.

Ob sončnem zahodu je na stolpu Poti med krošnjami nastopil s povsem novim setom, ki ga je pripravil posebej za to priložnost.

“Zasnežene krošnje, spektakularne luči, paleta barv na nebu in tech-house ritmi so začarali občinstvo, ki je Valeta spremljalo od doma. Spektakularni posnetek v živo, v produkciji organizatorjev največjega elektronskega festivala v Sloveniji StellarBeat, so spremljali gledalci iz več kot 57-ih držav iz celega sveta,” so sporočili organizatorji.

Posnetek si je še mogoče ogledati na spletu, tudi Facebooku in YouTubu.

Aurora je sicer novi spletni projekt. Namenjen je ljubiteljem elektronske glasbe. Prvi tak dogodek z DJ Umekom so pripravili oktobra na strehi InterContinental hotela v Ljubljani. Auroro s priznanimi DJ-ji bodo pripravljali vsak mesec. (N. K.)

