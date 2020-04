Divji, medvedji, gozdni česen, kačji lek ali čemaž

Čemaž deluje antiseptično, razstrupljevalno, niža krvni tlak, telesno temperaturo in celo nivo holesterola.

Vsa rastlina ima močan vonj po česnu, še posebej, če rastlino med prsti zmečkamo.

Za kulinarične in zdravilne namene se uporablja le svež čemaž, ker je najbolj aromatičen. Sveže nadzemne rastline nabiramo do konca aprila, čebulice pa izkopavamo jeseni. Pri nabiranju bodite pozorni, saj je podoben dvema zelo strupenima rastlinama: šmarnici in jesenskemu podlesku. Ob ugodnem vremenu lahko zraste že marca, šmarnice pa šele maja, junija.

Čemaž je najbolje nabirati pred cvetenjem. Ko čemaž odcveti in oveni, nadzemni deli rastline začnejo propadati, z zdravilnimi učinkovinami se začne polniti čebulček, ki ga lahko izkopljemo v jesenskem in zgodnjem zimskem času, ko še ni snega.