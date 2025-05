Dijaški dom Celje prenavljajo

V Dijaškem domu Celje te dni poteka obsežna prenova, skozi katero bodo energetsko in statično posodobili celoten objekt.

Vključuje energetsko sanacijo stavb, protipotresno ojačitev konstrukcij, izboljšanje požarne varnosti ter zagotovitev večje dostopnosti. Aleš Brod, vodja Dijaškega doma Celje:

Projekt, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropske unije iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, bo skupaj stal približno 6,5 milijona evrov, prenova pa bo potekala v več fazah.

Pri pripravi načrtov so sodelovali priznani arhitekti – Danijel Jagrič, avtor prvotne arhitekturne zasnove doma, ter kolektiv zgradbazamisli, ki so s premišljenim pristopom združili spoštovanje do zgodovine objekta s sodobnimi potrebami uporabnikov.

V preteklosti dom prenovili tudi znotraj

Naj spomnimo, da so lani v Dijaškem domu Celje prenovili tudi nekatere notranje prostore. Obnove so tako bili deležni kopalnice, sanitarije, vzgojiteljske pisarne in bivalne sobe. S tem so v domu izboljšali bivalne pogoje ter se približali potrebam sodobnih generacij mladih.

»Prenova Dijaškega doma Celje je več kot le tehnična posodobitev. Gre za strateško naložbo v prihodnost bivanja, vzgoje in izobraževanja. Z novimi rešitvami želimo ustvariti varno, spodbudno in sodobno okolje, kjer bodo mladi lahko rasli, ustvarjali in se povezovali,« je poudaril Brod.

Dom deluje tudi med prenovo, pri čemer se izvaja natančno načrtovana organizacija bivalnih kapacitet. (MH)