Dijaki tekmovali za znanje v sklopu Uniorjevega projekta

Tekmovanje za znanje. Več kot 500 dijakov je sodelovalo v projektu, ki ga je prvič pripravil Unior.

Gospodarstvo se v zadnjih letih spopada s kadrovskim primanjkljajem, hkrati pa nenehen razvoj nov kader sili v neprestano izobraževanje ter izpopolnjevanje znanj in kompetenc, so izpostavili v Uniorju, kjer so v ta namen ustvarili projekt Tekmovanje za znanje. Namenjen je dijakom slovenskih srednjih tehniških šol.

“Srednje tehniške šole dajejo praktičnemu izobraževanju izjemno velik pomen, zato smo se v Unior Ročnem orodju odločili, da nagradimo in spodbudimo znanje, ki ga dijaki pridobivajo v srednjih tehniških šolah. Idejo smo malce razvili in začinili, nastal pa je projekt, ki smo ga poimenovali Tekmovanje za znanje,” so sporočili iz Uniorja.

Menjavanje koles in vožnja z gokartom

V projektu je sodelovalo 529 dijakov iz 12 tehniških šol iz vse Slovenije, med njimi tudi dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Zreče. Najprej so se pomerili v teoretičnem znanju s svojih področij, finalisti pa so se nato pomerili še v praktičnem in zabavnem izzivu. V praktičnem izzivu so menjavali kolesa na električnem gokartu, ki so ga v Uniorju pripravili skupaj s hrvaškim vplivnežem, ki vodi YouTube kanal, Doctor D.S., posebej za ta namen. Najprej so uporabljali osnovno orodje, nato so pokazali še znanje uporabe moment ključa. 12 najboljših je moralo opraviti še zabavni izziv: tekmovanje v vožnji z gokartom. Na koncu je zmagovalno lovoriko odnesel Zsolt Šooš iz Tehniškega šolskega centra Maribor.

Vsem trem so podelili nagrade.

Tudi prihodnje leto

V Uniorju so zadovoljni, da je projekt že prvo leto naletel na tako veliko zanimanje, zato napovedujejo, da ga bodo pripravili tudi prihodnje leto. “Namen je namreč izjemen, saj z zabavo spodbujamo mlade k izobraževanju in razvijanju njihovih kompetenc. Želimo pa si seveda, da bi tudi drugi subjekti iz gospodarstva prepoznali uspeh tega projekta in se na podoben način vključili v izobraževanje mladih.”

