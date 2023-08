Dijak Šolskega centra Rogaška Slatina na mednarodni lingvistični olimpijadi osvojil bron

Na jubilejni 20. mednarodni lingvistični olimpijadije dijak Brest Lenarčič s Šolskega centra Rogaška Slatina vosvojil bronasto odličje in nagrado za najboljšo rešitev naloge.

Lingvistična olimpijada je med 21. in 29. julijem potekala v mestu Bansko v Bolgariji.

Pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) so Slovenijo poleg Lenarčiča zastopale še Vita Korošin in Patricia Király z Gimnazije Bežigrad ter Alja Šlenc z Gimnazije Kranj, so sporočili iz ZOTKS.

Tekmovanje je najprej potekalo individualno, kjer so tekmovalci šest ur reševali lingvistične naloge. En dan je bil rezerviran tudi za ekipno tekmo, kjer so ekipe lingvistične naloge reševale štiri ure. Slovenska ekipa je na ekipni tekmi dosegla častno omembo. (NK, STA, Foto: ZOTKS)