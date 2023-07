Detabuizirajmo avtizem

Drugačnost. Oblik drugačnosti je toliko, kot je ljudi, saj smo vsi unikatni, a kljub temu se družba še vedno deli na običajne in drugačne. Ta stigma se drži tudi avtistov.

Število oseb z avtizmom je nemogoče določiti, saj pri vseh ni diagnosticiran. A glede na svetovno statistiko o osebah z motnjo avtističnega spektra gre sklepati, da je v Sloveniji okoli 20.000 ljudi z eno od motenj avtističnega spektra. »Avtizem je razvojno stanje in vpliva na to, kako možgani procesirajo informacije. Avtizem se pojavlja v več oblikah glede na stopnjo težavnosti in traja vse življenje; otroci z avtizmom vedno odrastejo v odrasle z avtizmom. S pravilnim izobraževanjem in podporo lahko dosežemo, da je življenje za ljudi z avtizmom lažje,« navajajo v Svetovalnici za avtizem.

Celjski film

Jeseni prihaja v slovenske kinematografe nov celovečerni film, ki je nastal pod okriljem Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije s Šolskega centra Celje (ŠCC), Šepet metulja. V glavni vlogi bomo spremljali avtističnega najstnika, ki se navdušuje nad mehatroniko, njegovo drugačnost pa k sreči razume šolska svetovalna delavka.

Izvršna producentka filma, skupaj z režiserjem in scenaristom Alenom Pavšarjem, je Mateja Zorko Pavšar. V realnem življenju je tudi ona svetovalna delavka in izkušnja z avtističnim dijakom je bila inspiracija za nastanek filma. Zgodbo o omenjenem dijaku ter več o samem avtizmu pa si lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan.