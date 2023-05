Destinacija Rogla – Pohorje: V turizmu narediti nekaj več in veliko bolje

Zadnji aprilski torek je v obnovljeni zreški čakalnici Muzeja ozkotirne železniške proge Poljčane – Konjice–Zreče potekal Dan Turistične destinacije Rogla – Pohorje (TDRP), ki jo sestavljajo občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.

Namenjen je bil ponudnikom in zaposlenim v gostinstvu in turizmu ter vsem, ki tako ali drugače soustvarjajo turistično zgodbo teh krajev.

Destinacijska ekipa je skupaj s številnimi gosti pripravila vsebinsko bogat program, v katerem so predstavili novosti, smernice, nove destinacijske strateške dokumente za obdobje 2022–2028 ter načrtovane aktivnosti za sezono pomlad – jesen 2023. Slednje so zbrali tudi v novi številki destinacijskega časopisa.

Razpravljavci so si bili enotni, da nas je izkušnja preteklih let naučila, da je treba ekonomijo obsega tokrat pustiti ob strani in narediti »nekaj več, vendar to veliko bolje«, kar velja tako za nacionalni, kot regionalni, destinacijski in lokalni nivo. To je tudi slogan nove slovenske strategije.

Daljši prispevek, ki ga je pripravila vodja TIC Slovenske Konjice Tjaša Kangler, lahko preberete v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE.



1 od 11

Foto: Jesse Štefane, Matej Nareks