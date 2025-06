Destinacija Celje prejela naziv Slovenia Green Destination Gold

Destinacija Celje je v okviru Zelene sheme slovenskega turizma napredovala od srebrnega do zlatega znaka in tako prejela naziv Slovenia Green Destination Gold.

Ocenjevanje je sicer potekalo v šestih vsebinskih sklopih: destinacijski management, narava in krajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima ter poslovanje turističnih podjetij in komunikacija.

»Veseli me, da so trajnostne aktivnosti številnih deležnikov (od občine, članov zelene ekipe, javnih podjetij in zavodov, ponudnikov nastanitev, do gostincev, turističnih vodnikov, celjske enote Zavoda za gozdove RS in drugih) v zadnjih treh letih obrodile sadove, in da smo preko spletne platforme z več kot 70-imi kazalniki ter ob terenskem obisku preveriteljice v Celju dokazali, da je trajnostni razvoj, kot ena glavnih prioritet, del vseh področij delovanja tako za lokalno skupnost kot za turiste, ki nas obiščejo,« je ob prejetju zlatega znaka Slovenia Green Destination povedala Tina Huremovič, zelena koordinatorka destinacije Celje.

Najboljši na področju kulture in tradicije

Destinacija Celje je najboljšo oceno, deset od deset, prejela v sklopu kultura in tradicija, samo nekaj odstotkov točke manj pa je prejela v sklopu narava in krajina.

Dobre prakse in uspešne zgodbe Celja, ki so jih izpostavili med ocenjevanjem, so bile med drugim obujanje in oživljanje mestnega jedra ter spodbujanje podjetništva, kreativnosti in inovativnosti v mestu, prenovo Fotohiše Pelikan, prvo izvedbo participativnega proračuna, podprto z izvirno in dobro vidno komunikacijo, letno konferenco V dialogu s turizmom, upravljanje z Mestnim gozdom ter gozdnimi in grajskimi potmi in razstavo na prostem Stran pa ne bomo metal, ki so jo pripravili v Muzeju novejše zgodovine Celje v sodelovanju z Mestno občino Celje in podjetjem Simbio. (MH)