Deskarska elita enajstič na Rogli

Na Rogli bodo jutri že enajstič gostili svetovni pokal v deskanju na snegu. Šlo bo sicer že za dvanajsto tekmo, saj so leta 2018 v dveh dneh pripravili dve. Organizatorji na tokratnem paralelnem veleslalomu pričakujejo 108 tekmovalk in tekmovalcev iz 19 držav.

V družbi najboljših deskark in deskarjev alpskega sloga na svetu bodo znova tudi slovenski tekmovalci Gloria Kotnik, Tim Mastnak, Rok Marguč in Žan Košir. Vsi so se tudi sposobni uvrstiti v izločilne boje in se boriti za visoka mesta. Lovili bodo osmo slovensko uvrstitev na oder za zmagovalce na Rogli. Na domačih tekmah za svetovni pokal je bil Košir doslej ob zmagi (2021) še dvakrat drugi (2013 in 2014) in dvakrat tretji (2015 in 2017). Marguč ima eno tretje mesto (2019), prav tako kot Mastnak (2022).

Postavljavec proge na Jasi bo tokrat Peter Kotnik, oče Glorie Kotnik.

Organizatorji so se tudi letos potrudili in bodo tekmo popestrili z bogatim spremljevalnim programom. V ciljni areni bodo dogajanje popestrili z DJ-jem in nastopom Bobnarske skupine Laško. ‘After party’ bo na Uniorčku od 15. ure dalje, ko bo za zabavo skrbel DJ Ney. Glasbena skupina Rock Partyzani bo nastopila že pred tem, ob 13. uri. Ob tem bo prvih dvesto smučarjev od 17. ure imelo brezplačno nočno smuko.

Program tekmovanja

Smučišče Jasa

* 9.00–11.00: kvalifikacije

* 13.00–14.20: finale

* 14.20: razglasitev rezultatov