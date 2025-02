Deskarji odpeljali tekmi v Kanadi

Tekmovalni premor, ki je trajal vse od tekme na Rogli 25. januarja, so deskarji na snegu alpskega sloga, ki tekmujejo v svetovnem pokalu, prekinili s tekmama v paralelnem veleslalomu v Kanadi. Po včerajšnji zmagi Tržičana Žana Koširja je danes v Val St. Comu najboljšo slovensko uvrstitev s 7. mestom zabeležil Tim Mastnak. Celjan je v soboto ostal brez izločilnih bojev, na nehvaležnem 17. mestu. Rok Marguč je zasedel 32. in 19. mesto, Gloria Kotnik 20. in 24. mesto.

Pred deskarji alpskega sloga sta to zimo le še dve postaji svetovnega pokala (Krynica in Winterberg), skupaj tri posamične tekme. Mastnak je v skupnem seštevku trenutno na sedmem mestu, v seštevku paralelnega veleslaloma pa je celo peti. (Jure Mernik)