Denarja za odpravo posledic neurij premalo tudi na širšem Konjiškem

Poletna neurja z orkanskim vetrom, močnimi nalivi in točo so glede na ostale regije, bila občinam Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica še kar prizanesljiva. Stroški intervencij in sanacij pa so kljub temu visoki.

Na Občini Slovenske Konjice so stroške sanacij cest ocenili na 250.000 evrov. Za sanacijo plazov ocenjujejo, da bodo potrebovali približno 750.000 evrov. Škode na javnih objektih pa naj bi bilo za 70.000 evrov. Skupna ocena škode na Zreškem znaša 612.000 evrov, od tega na stvareh v upravljanju Občine 482.000 evrov.

Trenutna ocena škode na javni infrastrukturi na Vitanjskem se bliža številki 300.000 evrov. Po grobih ocenah pa se škoda na privatni lastnini giblje okoli 500.000 evrov. Nekaj sto tisoč evrov bo škode tudi na Oplotniškem. Sicer pa dokončnih številk o škodi še vedno nimajo, saj podatke še zbirajo. Že zdaj pa je jasno, da denarja v občinskih proračunih za odpravo vseh posledic neurij ne bo dovolj, zato vsi upajo tudi na pomoč države. Podrobneje v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

