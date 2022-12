*** oglasno sporočilo

Nekoč je ena stranka povedala zanimiv rek: Denar je kot gnoj. Če ga imaš na kupu, samo smrdi, če ga raztrosiš, pa iz semena zrastejo rastline in lahko žanješ pridelek.



Staro načelo za razpršitev premoženja pravi, da ga je potrebno razdeliti po tretjinah. 1/3 v denarju, 1/3 v delnicah in 1/3 v zlatu. Za denar običajno ni težav, imamo ga na banki ali doma v nogavicah. Naložba v delnice v trenutnih razmerah je zanimiva, saj trenutno vlada »bear market« oz medvedji trg, ko so cene delnic nižje kot običajno in zagotavljajo ugoden nakup. Nasprotje od medvedjega trga je »bull market« oz. bikov trg, ko se cene gibljejo naraščujoče. Trga si sledita, torej bodo po letošnjem padcu cene ponovno rastle.



Tretja naložba denarja gre v zlato. Tudi ta del je trenutno v cenovno ugodnih pogojih, saj je kot večina surovin na borznem trgu v upadu. Zlato predstavlja stabilno valuto, kjer brez dodatnih stroškov hranimo papirnati denar. Naložba v zlato predstavlja tudi neprebojno zaščito pred inflacijo. Približujemo se 10% inflaciji na letni ravni, kar pomeni, če imate na računu 10.000 eurov, jih je dejansko že 1000 manj. Kar je veliko, saj jih je težko privarčevati. Zlata naložba varuje negativne efekte inflacije na papirnati denar in ohranja vrednost vašega denarja na dolgi rok.



Izredno popularna je tudi investicija v nepremičnine. V zadnji dveh letih so cene nepremičnin dosegale rekordno vrednost, dvig cen so pospešili tudi nakupi s strani ruskih in ukrajinskih državljanov.

V našem podjetju vam lahko svetujemo glede naložb v plemenite kovine. Naložbe v zlato so za vsak žep, saj se začne že z dobrimi 60 euri za gramsko palico, in nadaljuje gramažo palic vse do kilograma. Najbolj popularen je nakup eno unčnih (31,10g) naložbenih palic ali kovancev, ki trenutno dosegajo ceno dobrih 1700 eurov.



Podaljšali smo vroče poletje cen v globoko jesen in vas vabimo da si ogledate le to na naši spletni strani www.zlatopoposti.si.

*** oglasno sporočilo