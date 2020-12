Demenca med epidemijo: Pri Spominčici Šentjur opažajo, da so se stiske še poglobile

Pri Spominčici Šentjur so izdali elektronsko knjigo o demenci. Opažajo, da so se stiske med epidemijo še poglobile.

Pri Združenju zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur so v teh dneh izdali elektronsko knjigo o demenci, namenjeno zlasti mladostnikom. V ilustrirani knjižici z naslovom Vsak človek z demenco potrebuje objem so na preprost način zajeli spoznanja o tej bolezni.

Mladi o demenci ne vedo veliko

Avtorice knjige so Zlata Felc, Brina Felc, Katja Kovše in Mojca Stopar. Kot so zapisale v uvodu knjižice, so na podlagi nedavne raziskave o poznavanju demence dobili podatke, da imajo dijaki v veliki meri negativen odnos do simptomov pri sorodniku z demenco, morda tudi zaradi pomanjkanja poznavanja problematike.

“Zaradi staranja prebivalstva bomo velikokrat srečevali ljudi z demenco, saj se le-ta večinoma pojavlja pri starejših. Zaradi demence pri starih starših boste lahko tudi sami izpostavljeni težavnim okoliščinam. Spraševali se boste, kam sta izginili dedkova ljubezen in babičina prijaznost, zakaj nas neutemeljeno obtožujeta ter včasih ne vesta, kdo sploh smo, in ne boste mogli dojeti, da sta ju izpodrinili nezanimanje in jeza zaradi demence.”

Stiske so hude

Predsednica Spominčice Šentjur Mojca Stopar je v pogovoru za Radio Rogla poudarila, da so se stiske v družinah, kjer bivajo svojci z demenco, zelo poglobile. Svojcem ne morejo nuditi pomoči v obliki predavanj in delavnic, lahko pa jim informacije in pomoč podajajo preko telefona. Veliko stisk zaznavajo tudi zato, ker obolelih z demenco zaradi trenutnih razmer ne morejo namesiti v domove za starejše.

“Veliko ljudi nas kliče prav s tem namenom, kako obolele vključiti v dom. Velikokrat ne najdemo odgovora, se samo pogovarjamo, kako se z obolelim soočati, kako premostiti težave,” je povedala Mojca Stopar.

(N. K.)

