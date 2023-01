Delova osebnost leta je Marjan Pipenbaher iz Sl. Bistrice

Delova osebnost leta je Marjan Pipenbaher iz Slovenske Bistrice. Dobitnika tega prestižnega naslova so razglasili na sinočnji prireditvi v ljubljanski Cukrarni.

Marjan Pipenbaher je eden najbolj priznanih evropskih graditeljev in projektantov mostov. Med drugim tudi največjega slovenskega viadukta Črni Kal in hrvaškega Pelješkega mosta, po katerem so prvi avtomobili zapeljali julija lani.

Uredništvo Dela je v začetku decembra izbralo deset nominirancev za Delov prestižni naslov, potem pa glasovanje prepustilo bralcem. Med deseterico nominirancev pa je bila še ena velika osebnost, ki je v Slovenski Bistrici prepoznavno ime. To je Maruša Bradač, astrofizičarka, ki sodeluje pri največjem vesoljskem teleskopu Webb. Odraščala je v Slovenski Bistrici.

