Delo v nedeljo: Prepovedano v Štorah in Vojniku, dovoljeno v Celju

Nedelje želi večina izkoristiti za počitek po delovnem tednu. Sproščanje lahko prekine hrup, ki pa po Zakonu o javnem redu in miru ni prepovedan. Na Celjskem smo kljub temu našli občini, kjer so glasna dela, tudi košnja trave, prepovedana. To sta občini Vojnik in Štore. V slednji so sicer izvezeta kmetijska opravila.

V Celju pa občina nima posebnega odloka, kar pomeni, da velja zakon o javnem redu, kjer je motenje prepovedano med 22. in 6. uro zjutraj.

Podrobnosti objavljajo tudi v zadnjem Celjanu.