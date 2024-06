Dela ustanovnih članov konjiškega društva likovnikov in fotografov na ogled v Slovenskih Konjicah

V mali galeriji Doma kulture so pred dnevi odprli razstavo ustanoviteljev konjiškega Društva likovnikov in fotografov.

V Mali galeriji Doma kulture Slovenske Konjice so pred dnevi odprli razstavo štirih ustanovnih članov Društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice.

Na ogled so postavili dela Dušana Amanovića, Milana Lamovca – Didija, Francija Rateja – Frenka in Slavka Slapnika – Gadija. Razstava bo na ogled še slaba dva meseca.

Prvič pred več kot pol stoletja

Predsednica društva Marja Majer Cuk je vob tem spomnila na društvene začetke.

»Bilo je na dan mladosti, 25. maja 1971, ko so naši ustanovitelji postavili prvo likovno razstavo kot Likovna sekcija. Postopoma so se pridruževali tudi novi člani in članice, ki so ustvarjali v različnih tehnikah in motiviki ter uspešno razstavljali svoja dela. Prvi predsednik društva je bil Slavko Slapnik, nato pa 28 let Franci Ratej. Za Petrom Krivcem iz Vojnika je postal naš mentor Milan Lamovec, ki je to še danes.«

Likovna sekcija se je nato leta 1997 preimenovala v samostojno Društvo likovnikov in fotografov Slovenske Konjice, v katerega so se včlanili tudi likovniki iz širšega okoliša Slovenskih Konjic, denimo iz Zreč, Oplotnice, Vitanja in Celja. Tedaj so združevali 42 članov, danes jih v društvu ustvarja 30. »V vsem 53-letnem obdobju so naši člani razstavljali tako v domovini kot po svetu in pridobili eminentne nagrade,« je spomnila predsednica društva.

Različni avtorji, kakovostna dela

Dušan Amanović živi v Celju, slika v različnih tehnikah, predvsem v akvarelu in olju, upodablja različno motiviko, od narave do tihožitja. Razstavljal je na mnogih samostojnih in skupinskih razstavah. Konjičan Milan Lamovec – Didi je akademski slikar, pedagog, mentor in motivator pri ustvarjanju v društvu. Ukvarja se z različnimi likovnimi vsebinami in tehnikami. Svoje izkušnje preverja tako na figurativnem kot na nefigurativnem polju likovnega izražanja, ukvarja se tudi s fotografijo.

Konjičan Franci Ratej – Frenk je predan obdelavi lesa, najbolj ga privlači intarzija. Poleg pomoči pri vzpostavitvi različnih dogodkov v občini in društvenih razstav vsakodnevno ustvarja intarzije in člane društva s svojim elanom in neutrudno energijo motivira in daje velik prispevek k delovanju društva. Konjičan Slavko Slapnik – Gadi slika največ v olju, upodablja različno motiviko, od narave do stavb, zelo ljuba mu je upodobitev Žičke kartuzije. Je velik ljubitelj slikanja in vedno s pozitivno noto, tako v barvah kot v besedah, nagovarja člane društva.

(N. K., Foto: Dlif)