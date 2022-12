Dejan Dogaja se decembra najbolj veseli

V Dobrem jutru Radia Rogla je bilo danes zjutraj zelo pestro, saj je Dejan Dogaja predstavil svojo novo pesem ‘Najlepša si, ko zaspiš’. Za Dejana je to prva balada, ki jo je pripravljal kar 5 let, po številnih različicah in snemanjih pa je končno doživela radijsko premiero ravno pri nas, na Radiu Rogla. V videospotu lahko vidimo tudi balerino Ano Klašnja, ki je sodelovanje z Dejanom z veseljem sprejela, poleg tega pa lahko v videospotu vidite še eno mladenko. Dejan Dogaja ima praznični čas in december najraje, saj 17. praznuje tudi svoj rojstni dan, letos 29. po vrsti. Odločil se je, da bo vsako leto za svoj rojstni dan izdal eno novo pesem, tako da se, če ne bo že prej izdal kakšne, lahko naslednje veselimo prihodnje leto. Do takrat pa bomo uživali v melodijah aktualne, ki pride prav tako ob romantični večerji kot tudi ob stiskanju na sedežni v dnevni sobi. Poleg tega je Dejan izdal, da v družini vsako leto na zadnji novembrski dan prižgejo praznične luči, tako da je od takrat njihova hiša tudi že praznično okrašena.

Peter in Iztok sta mu pripravila poseben izziv, v katerem je moral pesem ‘Jingle bells’ zapeti v slovenščini, le da z obrnjenim besedilom.





