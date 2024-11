DEFIBRILATOR REŠUJE ŽIVLJENJA: Široka dostopnost je ključna

Defibrilator. Uporaba AED naprave je enostavna.

Lokacije. Večina jih je dostopnih ves čas, torej 24/7.

Avtomatski zunanji defibrilator (AED) je namenjen laikom in ne medicinskemu osebju, zato je pomembno, da je široko dostopen. Uporabi ga torej tisti, ki pomaga osebi z zastojem srca do prihoda reševalcev. Če opazimo, da se je nekdo zgrudil oz. že leži nepremično, preverimo življenjske funkcije. Položimo ga na hrbet in sprostimo dihalne poti, poiščemo AED in pokličemo reševalno ekipo oz. prosimo nekoga, da to stori namesto nas. Medtem že začnemo s postopki oživljanja. Ponesrečeni osebi odstranimo oblačila, preverimo status AED naprave – za uporabo je primerna, če utripa zelena luč. Nato sledimo zvočnim navodilom naprave.

Sledimo navodilom AED

Iz AED-ja vzamemo elektrode, z njih snamemo zaščitni papir in jih namestimo na poškodovanca, kot je prikazano na sliki na embalaži. Poškodovane osebe se nato ne dotikamo, saj začne defibrilator z analizo srčnega utripa. Naprava sama določi, ali je potreben elektrošok in nas o tem tudi obvesti – pri avtomatskih defibrilatorjih se bo elektrošok sprožil sam, pri polavtomatskih bomo morali pritisniti na označen gumb. Medtem se poškodovanca še vedno ne dotikamo.

Naprava nas nato vodi k pritiskom na prsni koš poškodovanca, po tridesetih pritiskih sledita dva vpiha skozi usta (lahko skozi sterilno gazo, vpiha pa lahko tudi preskočimo, če imamo zadržke), nato nadaljujemo z masažo srca do prihoda reševalcev oz. po navodilih naprave, ki nas bo tudi usmerila k pravilnemu ritmu. Če AED ni na voljo, vam lahko pri ritmu oživljanja pomaga ritem skladbe Stayin’ Alive, skupine Bee Gees. Prva pomoč, ki jo nudimo kot očividci, je izjemnega pomena pri reševanju življenja poškodovane osebe. Vsaka sekunda šteje.

V Celju 31 AED enot

Na območju Mestne občine Celje (MOC) je nameščenih enaintrideset AED enot. »Trenutno smo v fazi zbiranja aktualnih podatkov, z namenom posodobitve baze. Vsekakor si želimo, da bi bile AED enote na voljo na čim več lokacijah, zato hkrati pridobivamo tudi podatke, kje na območju MOC je pojavnost srčnih zastojev povečana oz. je gostota obiskovalcev in prebivalcev večja,« so nam sporočili z MOC.

Celjske 24-urne lokacije

Večina jih je dostopnih ves čas, torej 24/7. Naprave so nameščene pri glavnem vhodu oz. na vidnem zunanjem delu zgradbe in primerno označene. Ti AED-ji so na lokacijah: Judo klub Z’ dežele (v predprostoru), II. OŠ, Pošta Teharje, CVD Golovec (v notranjih prostorih enot Na Golovcu, Zg. Hudinja, Ljubečna), OŠ Hudinja, Zavod Celeia Celje, PGD Ljubečna, PGD Škofja vas, PGD Trnovlje, KUD Zarja Celje, Avtokleparstvo in ličarstvo Dejan Gorjak, PGD Zagrad, Košnica pri Celju, poslovna stavba Elastomeri, Vojašnica Celje (na prijavnici pri vhodu) in Mercator Polule. Vse lokacije so objavljene na spletni strani prostor.celje.si/pregledovalnik/AED/aed. »V skladu z ugotovitvami in razpoložljivostjo finančnih sredstev bomo postopoma nameščali nove defibrilatorje,« še pravijo na MOC, kjer evidence uporabe sicer ne vodijo.

Občasen dostop do celjskih AED-jev

Na delovni čas posameznih objektov je vezana dostopnost do AED-jev na naslednjih lokacijah: Glasbena šola Celje (na hodniku), OŠ Glazija, Osrednja knjižnica Celje (pri izposojevalnem pultu), I. gimnazija v Celju (pri dežurnem učencu), CVD Golovec (velja za enote Dobojska, Ostrožno, Lesna delavnica), Adriatic Slovenica, Kajak kanu klub Nivo Celje, Mercator center Celje, City center Celje in Narodni dom.

