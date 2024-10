DEČKOVO NASELJE: Pod lipami kmalu novo večnamensko igrišče

V Celju intenzivno obnavljajo in urejajo površine za igro, rekreacijo in šport. Tako bodo v teh dneh začeli tudi z izgradnjo večnamenskega igrišča Pod lipami v Mestni četrti Dečkovo naselje, ki bo delno financirana tudi s pomočjo sredstev iz razpisa Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Večnamensko zunanje igrišče Pod lipami bo stičišče rekreativnih dejavnosti za vse generacije tamkajšnjih prebivalcev.

Na novem igrišču bodo tako najmlajšim na voljo nove gugalnice in tematsko leseno igralo, za igro in razvijanje motorike pa bosta poskrbela kombinirano plezalo in plezalna piramida. Na obstoječem košarkarskem igrišču bodo na novo zarisali črte ter dodali prenosne mini gole, ki bodo vsem generacijam omogočali igro nogometa.

Igrišče za vse

Igrišče bo tako zasnovano kot prostor, kjer bodo lahko uživali vsi – od najmlajših, ki bodo skozi igro razvijali svoje gibalne spretnosti na igralih in plezalih, do starejših, ki bodo imeli priložnost za rekreacijo ali druženje. Več pa v aktualni številki časopisa Celjan.