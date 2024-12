Decembrsko dogajanje

Pravljično Celje. 32 dni bo na devetih dogajališčih ponudilo 65 dogodkov, od tega 19 koncertov na prostem, Pravljična dežela pa bo obeležila jubilejnih 25 let.

V soboto so v Celju zažarele praznične luči in začeli so se vrstiti dogodki. V veselem decembru bo gotovo vsak našel nekaj po svojem okusu in krivično bi bilo, če bi tudi v tem mesecu rekli, da se pri nas nič ne dogaja. 32 dni bo na devetih dogajališčih ponudilo 65 dogodkov, od tega 19 koncertov na prostem. Kot pravijo organizatorji, je Pravljično Celje mesto avtentičnih, trajnostno obarvanih in znotraj lokalne skupnosti povezovalno orientiranih prazničnih izkušenj. Mesto brezplačnih dogodkov za vse generacije in vseh želja ter za ljubitelje adventnih mest in popolne praznične atmosfere.

25-letnica Pravljične dežele

Kar devetnajstkrat bomo uživali na koncertih na prostem. Posebno doživetje je v teh dneh že samo sprehod po mestu, kjer najdemo Zakladnico daril s ponudbo v pravljičnih hiškah, Pop-Up TIC z brezplačno zavijalnico daril in Piškotarno – pravljično ustvarjalnico piškotov z različnimi mojstri, npr. Pergerji, IR doživetja in ostalimi. Medtem nas v Celjskem domu čakajo baletna pravljica Hrestač (suita), Božični koncert simfoničnega orkestra, zbora in solistov Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Svojo zgodbo bo za najmlajše pisala Pravljična dežela, ki bo obeležila jubilejnih 25 let. Več o tem, s seznamom vseh dogodkov, pa najdete v aktualnem Celjanu.