December še prinaša …

Veseli december. Po dveh letih mirovanja je letošnji december res veseli december, poln dogajanja in druženj. Mesto je oživelo s prazničnim sejmom, vse diši po kuhanem vinu in ginu ter drugih prazničnih dobrotah, Celjani pa se lahko veselijo številnih koncertov.

Ob takšnem naboru dogodkov je res težko izbrati, kateri so tisti najpomembnejši in največji. Čeprav so na koncu Celjani in drugi obiskovalci tisti, ki določijo, kateri dogodek je ‘največji’, pa smo se potrudili poiskati nekaj tistih, ki bodo skoraj zagotovo prepričali veliko število obiskovalcev ali pa so sami po sebi tako posebni, da jih ni moč spregledati.

Zadnje in eno največje od teh bo zagotovo silvestrovanje na prostem s skupino Kingston na Krekovem trgu. Če želite vedeti, kateri dogodki bodo do takrat v veselem decembru najverjetneje še napolnili celjska prizorišča, pa vzemite v roke aktualnega Celjana, ki je izšel ravno danes. (MH)