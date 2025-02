David Štarkel in Lucija Tarkuš najboljša športnik in športnica Občine Sl. Bistrica

V Bistriškem gradu so 13. februarja razglasili najboljše športnike in športnice v občini Slovenska Bistrica za preteklo leto.

Športna zveza Slovenska Bistrica je na športno–zabavni prireditvi skupno podelila 46 priznanj, med drugim so z njimi nagradili tudi kolektive leta, perspektivne športnike, perspektivno ekipo in športne delavce, prav tako so podelili tudi posebna priznanja.

Prestižni naslov športnica leta je znova osvojila športna plezalka Lucija Tarkuš, članica Alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica, ki je ta naslov prejela že četrtič zapored. Judoist David Štarkel, član Judo kluba Impol, je prvič postal najboljši športnik v občini.

Priznanja za perspektivne športnike/ce so prijeli: Žan Ritlop (Atletsko društvo), Jerneja Vavdi (Atletsko društvo), Timotej Kos (Judo klub Impol), Vid Lončarič (Košarkarski klub Bistrica), Aneja Kunčič (Kegljaški klub Impol), Jaša Jurko (Boks klub), Leja Gorjup (Twirling klub Sašo), Primož Potisk (ŠD Ultimate Frisbee), Rok Ilič (Košarkarski klub Bistrica), Svit Šlamberger (Košarkarski klub Bistrica), Eva Strehar (Odbojkarski klub Bistrica), Zana Žel (Odbojkarski klub Bistrica), Veronika Dušej (Odbojkarski klub Bistrica), Lucija Jurgec (Smučarsko skakalni klub Šmartno), Eva Bezjak (Atletsko društvo ), Matic Modrijančič (Atletsko društvo), Vid Tramšek (Nogometni klub), Aleks Vodušek (Boks klub), Gal Blažič (Judo klub Impol), Larissa Repnik (Twirling klub Sašo), Tara Mitkovič (ŠD Ultimate Frisbee).

Enakovredno priznanje za kolektiv leta so prejeli: Judo klub Impol, Atletsko društvo Slovenska Bistrica, Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica in NK Kety Emmi & Impol Bistrica. Priznanja je podelil Mladen Dabanovič, bivši reprezentant Nogometne reprezentance Slovenije.

Posebna priznanja Športne zveze so prejeli: Jože Fajs za dolgoletno delo v športu in velik doprinos k prepoznavnosti bistriškega športa, Janko Oprešnik za posebne dosežke v športnem plezanju in Janko Simonič za dolgoletno delo v športu in velik doprinos k razvoju nogometa v Občini.

Priznanja so prejeli tudi športni delavci Anej Dukarič (Judo klub Impol), Tadej Topolšek (Kegljaški klub Impol), Nina Podgrajšek (Atletsko društvo Slovenska Bistrica), Boštjan Potočnik ( Alpinistični klub Slovenska Bistrica), Boštjan Pek (NK Kety Emmi & Impol Bistrica), Sašo Koprivnik (Twirling klub Sašo), Matic Samastur (Boks klub Slovenska Bistrica), Jure Pešak (KK Bistrica) in Cvetko Ačko (SSK Šmartno).

Zbrane v polni viteški dvorani so uvodoma nagovorili Bojan Fajs, predsednik Športne zveze Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica in Andrej Kolmanič, izvršni direktor podjetja Impol.

Prireditev Športnik leta so popestrili nastopi učencev Glasbene šole Slovenska Bistrica in Vokalne skupine Bleščice, prireditev pa je popestril zmagovalec kviza Joker, olimpijec Ivan Trajkovič. (Foto Čerič, vir Športna zveza Sl. Bistrica)