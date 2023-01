Daša Grm opravila z jubilejnim desetim nastopom na EP

Evropsko prvenstvo umetnostnih drsalk in drsalcev je letos v Espooju na Finskem. Celjanka Daša Grm je na tovrstnem tekmovanju nastopila že desetič in z rezultatom 143,05 točke končala na 21. mestu. Najboljša slovenska drsalka zadnjih let je v prostem programu dosegla 19. rezultat in se zanesljivo uvrstila med 24 ‘finalistk’, v današnjem drugem delu tekmovanja pa je prejela 21. oceno. Najboljši dosežek Grmove na prvenstvih stare celine ostaja 17. mesto iz leta 2019.

Zlato je tokrat osvojila Gruzijka Anastasija Gubanova, ki je zbrala 199,91 točke. Zaradi sankcij, ki so posledica vojaške agresije v Ukrajini, na tekmovanju ne smejo nastopati favorizirani tekmovalci iz Rusije. (Jure Mernik)

