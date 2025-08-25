DARS končuje obnovo štajerske avtoceste skoraj mesec dni prej

DARS je pospešil obnovo štajerske avtoceste. Na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani bodo dela končana skoraj mesec dni pred rokom. Od začetka septembra bo promet med tednom že potekal po obeh voziščih in vseh štirih pasovih, znova bo odprt tudi uvoz v smeri proti Ljubljani na priključku Slovenske Konjice

Za dokončanje del v predorih Pletovarje in Golo rebro bodo septembra ob koncih tedna potrebne popolne zapore, promet bo urejen po enem pasu v vsako smer.

Do sredine novembra bo vožnja na večini odseka možna po štirih pasovih, izjema bo le krajši del med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro.