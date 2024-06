Darko Hrastnik, Unior: »Odločil sem se, da je dovolj, da želim živeti malo drugače, z manj stresa«

Darko Hrastnik. Po 12 letih vodenja skupine in družbe Unior pravi, da je dovolj. Mandat predsednika uprave se mu je iztekel konec maja, za novega pa se ni potegoval, saj pravi, da ima dovolj. Uniorja sicer ne zapušča, je konec maja povedal v intervjuju za lokalni časopis NOVICE.

“Zelo redki vedo, da sem se že v letu 2021 odločil, da za naslednji mandat predsednika pod nobenimi pogoji ne bom več kandidiral. Delo predsednika uprave tako velikega in kompleksnega ter po dejavnostih raznovrstnega in zahtevnega mednarodnega podjetja, kot je Unior, je zelo velik izziv, napor in zelo velika odgovornost do vseh interesnih udeležencev: zaposlenih, kupcev, delničarjev, lokalnega okolja …

To delo terja celega človeka, pogosto tudi med vikendi, prazniki, da popoldnevov niti ne omenjam.V vsej svoji karieri sem poklicni poti v dogovoru s svojo ženo namenjal prednost, na račun česar je trpela družina, hkrati pa se nisem uspel dovolj posvečati aktivnostim, ki me osrečujejo in osmišljajo.

Veste, ko si na taki funkciji, se ti izzivi in dogodki iz podjetja ves čas motajo po glavi, tudi v najlepših trenutkih, ki jih preživljaš z družino in s prijatelji. Odločil sem se, da je tega dovolj, da želim živeti malo drugače, z manj stresa in z manj odgovornosti na plečih.

Ni enostavno biti odgovoren za skoraj 3000 zaposlenih v skupini, za njihove družine, da ostalih vplivov v verigi interesnih udeležencev Uniorja niti ne omenjam,” je Hrastnik odgovoril na vprašanje, zakaj se ni odločil za novi mandat predsednika uprave.

Pogovor v celoti je objavljen v tiskani šteivlki časopisa NOVICE.

(Nina Krobat)