Danes v Sl. Bistrici Podobe bistriških domačij

Danes je na parkirišču pred bistriškim parkom pestro. V sklopu 27. Podob bistriških domačij se na stojnicah predstavljajo turistična in kmečka društva, čebelarji, zeliščarji, možno je kupiti tudi kruh, gibanico in ostale kmečke dobrote. Lakoto si obiskovalci lahko krotijo z različnimi jedmi iz kotličkov. V sklopu dogajanja danes tudi Rokodelski praznik, za dobro vzdušje skrbijo folklorne skupine, godci in pevci.

Današnje dogajanje pa ni omejeno zgolj na podeželske aktivnosti. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi razstavljeno zbirko starodobnikov. Ljubitelji graščin pa se lahko brezplačno sprehodijo po sobanah in hodnikih bistriškega gradu. Otroke navdušuje tudi maskota Frida iz Fridine mišnice, ki je za najmlajše pripravila ustvarjalne delavnice. (A. S.)