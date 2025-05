Danes športno rekreativni dogodek Poljčane praznujejo

Občina Poljčane ob občinskem prazniku prireja športno-rekreativni dogodek Poljčane praznujejo. Dogodek tradicionalno povezuje šport, druženje in zabavo. Udeleženci se bodo lahko v športnem delu dneva na Boč podali peš ali s kolesom. Na cilju bodo poskrbeli za pogostitev in podelitev nagrad najhitrejšim kolesarjem. Popoldne od 17. ure dalje pa bo zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah, kjer bo pester zabavni program z glasbenimi nastopi in animacijo za otroke. Glavne zvezde večera bodo zimzeleni Čuki.

Vsi dogodki so brez vstopnine in v vsakem vremenu.