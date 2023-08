Danes odprtje prenovljene poslovalnice Deichmann  v Slovenski Bistrici

Danes, 19. avgusta, odpira vrata prenovljena poslovalnica Deichmann v Slovenski Bistrici. Obiskovalci bodo lahko preverili novo ponudbo in se sprehodili po prenovljenem prostoru, ki odseva novo vizijo podjetja. Prvih petsto kupcev bo prejelo ekskluzivno darilo, prav tako pa bodo kupci lahko do torka izkoristili tudi akcijske popuste ob nakupu več izdelkov.

Gotovo bodo oči vpete v vse nove artikle, ki so že na voljo – med njimi je aktualna kolekcija superg Back to school. Tik pred prihodom je kolekcija, ki opeva trende preteklosti, še posebej 70-ta, prav tako pa bodo nazaj prišli slavni »chunky« škornji z debelimi podplati ter jesensko-zimska kolekcija …

Nov koncept poslovalnic

Deichmann sicer v Sloveniji letos obeležuje že 16. leto poslovanja. Prav v Slovenski Bistrici so tedaj odprli svojo prvo poslovalnico. Zdaj jih imajo v Sloveniji 30 in postopno bodo prenovili tudi druge.

Nova podoba poslovalnic zajema sodoben videz, prostornost, prilagojeno pohištvo in barvne poudarke. Med pomembnejšimi spremembami je tudi prostoren oddelek športnih čevljev za moške in ženske, vključno s prepoznavno steno za superge številnih blagovnih znamk.

Rast podjetja

Kot so med drugim sporočili za naše medije, je trgovec z obutvijo Deichmann preteklo poslovno leto 2022 zaključil s 25-odstotno rastjo prodaje; promet je v letu 2022 znašal 32,2 milijona evrov, prodali pa so približno 1,1 milijona parov čevljev v svojih 30 poslovalnicah v Sloveniji. V podjetju je zaposlenih 266 ljudi.

Sicer pa je bilo podjetje DEICHMANN SE s sedežem v Essnu (Nemčija) ustanovljeno leta 1913 in je v 100-odstotni družinski lasti. Gre za vodilno podjetje evropskih prodajalcev čevljev, ki je prisotno v 31 državah po vsem svetu. Zaposluje več kot 48.000 sodelavcev in posluje z več kot 4.500 poslovalnicami in z 41 spletnimi trgovinami. Poleg formata DEICHMANN ima podjetje v lasti še druge koncepte.