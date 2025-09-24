Dan za Boč ob 35. obletnici Krajinskega parka Boč

V četrtek, 25. septembra, od 8.45 do 12.30 bo na Boču pred planinskim domom živahno — Zavod za varstvo narave prireja Dan za Boč ob 35. obletnici Krajinskega parka. Dopoldanski program bo poln tematskih postaj, kjer bodo obiskovalci, skupaj s strokovnjaki, društvi in prostovoljci, na izkustven način spoznavali geološko pestrost in biotsko raznovrstnost Boča.

Boč je geološka posebnost in najvzhodnejši del Karavank. Znan je predvsem po rastišču redke velikonočnice ter kot dom številnih ogroženih vrst, zato je del omrežja Natura 2000. Dan za Boč bo priložnost za druženje, učenje in spoznavanje naravne dediščine, pričakujejo pa več kot 200 osnovnošolcev in drugih udeležencev.

Posebnosti Boča

Na Zavodu za varstvo narave pojasnijo: Boč je izoliran gorski kompleks s karbonatno geološko podlago in izjemno biotsko raznovrstnostjo. Geološko in geografsko predstavlja najvzhodnejši del Karavank. Zaradi številnih kraških pojavov, kot so jame, izviri, vrtače in požiralniki, velja za območje osamelega krasa, kar je v tem delu Slovenije prava redkost.

Območje je širši javnosti najbolj znano po velikonočnici (Pulsatilla grandis), včasih največjem, danes pa najbolj znanem slovenskem rastišču te redke stepske rastline. Boč je pomemben tudi za ohranjanje evropsko ogroženih živalskih vrst in habitatnih tipov, zato je del omrežja Natura 2000. Poleg tega ima status naravne vrednote državnega pomena.