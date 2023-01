Dan saksofona v Glasbeni šoli Celje

Prvo januarsko soboto je na Glasbeni šoli Celje potekal že tradicionalni Celjski dan saksofona. V goste so povabili Roya kvartet, ki ga sestavjajo štiri izvrstne saksofonistke iz treh dežel, Petra Horvat, Weronika Patryka, Betka Bizjak Kotnik in Joanna Blejwas. V dopoldanskem času so izvajale individualne in skupinske lekcije z učenci saksofona Glasbene šole Celje, popoldne pa so za učence, ki so nastopili na zaključnem nastopu, potekale vaje s klavirjem. Celjski dan saksofona so zaključili s koncertom, kjer so najprej nastopili izbrani učenci, zaključile pa so ga članice Roya kvarteta.

