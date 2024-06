Dan odprtih vrat v bistriški vojašnici Vincenca Repnika

Sobotno sončno vreme je v Vojašnico Vincenca Repnika Slovenska Bistrica privabilo veliko število obiskovalcev, ki so prišli na dan odprtih vrat vojašnice. Slovenska vojska z dnevi odprtih vrat svojih vojašnic in vadišč izreka dobrodošlico državljankam in državljanom. Med njimi so bile številne družine z majhnimi otroci, ki so si z velikim veseljem ogledovali vojaška vozila in vojaško opremo. Zanimanje vseh je zbudilo tudi strelišče z zračno puško, vojaška policija, in še posebej vojaška bolnica. Sodelovala so tudi lokalna društva in civilne organizacije – predstavili so se bistriški gasilci in policisti ter številni drugi. Veliko pozornosti je pritegnila tudi družina Gajser. (GA)

