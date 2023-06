Dan odprtih vrat Cinkarne Celje

Cinkarna Celje je na lokacijah v Celju in Mozirju pripravila dan odprtih vrat. Letošnja rdeča nit je bila pokazati, kateri izdelki, ki jih izdeluje Cinkarna, so prisotni v vsakem domu. Predstavitev je potekala zelo plastično, v obliki simulacije hiše in njihovih izdelkov v njej. Obiskovalci so si lahko na vodenih ogledih ogledali proizvodne obrate in Za Travnik, se pomerili v gasilskem poligonu, z vlakcem Jurčkom pa so se lahko popeljali na ogled razstave Cinkarna skozi objektiv mojstra Pelikana v Fotohiši Pelikan. Foto: Cinkarna Celje.

