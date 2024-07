Dan brez vozička: na konjiškem bazenu danes tudi raftajo!

Na konjiškem bazenu so danes pripravili jubilejni 20. mednarodni Dan brez vozička.

Na konjiškem bazenu danes poteka zanimivo druženje vseh ljubiteljev voda. Pri Plavalnem klubu Slovenske Konjice, ki ga vodi Branko Ravnak, so pripravili so tradicionalni, tokrat jubilejni 20. Mednarodni brez vozička.

Pred dvema desetletjema so na konjiškem bazenu pripravili prvi dogodek s potapljanjem oseb, ki so po poškodbi hrbtenjače na invalidskih vozičkih, zdaj pa v vodne dejavnosti vključujejo tudi druge skupine ljudi. Poleg oseb na vozičkih so se jim na konjiškem bazenu danes pridružili še stanovalci Lambrechtovega doma in Socialno varstvenega zavoda Hrastovec.

Voda jim je veliko vzela, a tudi veliko dala

Dogodek so tudi tokrat združili s preventivno akcijo ozaveščanja o nevarnostih pri skokih in padcih v vodo “Voda vzame voda vrne”.

Kopalce in širšo javnost opozarjajo na možne posledice nepremišljenih skokov v vodo skozi zgodbe tistih, ki so iz različnih razlogov, tudi skokov v vodo, na invalidskem vozičku, a kljub temu živijo polno življenje in premikajo meje.

Predstavili so staro in sodobno opremo za potapljanje, med atrakcijami pa je tudi raftanje na bazenu. Prvič so na konjiški bazen nameč pripeljali raft in z njim naokoli popeljali vse, ki so to želeli. Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi, kaj v vodi počnejo s padali.

Edinstven dogodek

“Letos praznujemo jubilejni 20. mednarodni “Dan brez vozička”, ki je skozi leta postal edinstven v evropskem prostoru. Daljnega leta 2004 je bil “Dan brez vozička” ob svoji prvi izdaji namenjen gibalno oviranim potapljačem po poškodbi hrbtenjače, kasneje pa se je dogodek širil tudi na druge oblike invalidnosti, stanovalce varstvenih ustanov, starostnike in otroke.

Njegov namen je promovirati inkluzivne športne in rekreativne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo skupaj z invalidi in starostniki, ter ozaveščati o nevarnostih pri skokih in padcih v vodo. Dogodek je skozi leta postal simbol inkluzije, kjer invalidnost med obiskovalci bazena popolnoma izgine. Namen dogodka ni le zabava in preizkušanje novosti na vodi in pod vodo, temveč tudi spoznavanje izjemnih zgodb posameznikov, ki so kljub invalidnosti premikali meje,” so ob jubilejnem Dnevu brez vozička sporočili organizatorji.

V tiskani šteivlki lokalnega časopisa NOVICE bo naslednji teden objavljena daljša reportaža z zgodbami ljudi, ki so se dogodka udeležili.

(NK)