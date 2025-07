Dan brez vozička na bazenu v Slovenskih Konjicah

Na konjiškem bazenu danes poteka že 21. mednarodni Dan brez vozička.

Dogodek, ki ga organizira Plavalni klub Slovenske Konjice, že več kot dvajset let promovira gibanje v vodi in spodbuja vključevanje oseb z različnimi oviranostmi.

Tako so danes med drugimi zaplavali tudi stanovalci konjiškega Lambrechtovega doma (med njimi gospa, stara 86 let) in varovanci Socialno varstvenega zavoda Hrastovec. Obiskovalci se lahko brezplačno preizkusijo v različnih vodnih aktivnostih – od plavanja do potapljanja in vožnje s supom ali čolnom.

Novost letošnjega dogodka je premierna predstavitev naprave ChestBoard, ki so jo v Plavalnem klubu Konjice razvili v sodelovanju s konjiškim podjetjem Isokon. Naprava omogoča plavanje in potapljanje osebam, ki pri gibanju ne morejo uporabljati nog. Predstavili so tudi posebne sup deske, prilagojene uporabnike invalidskih vozičkov in sup, prilagojen reševalcem iz vode.

Na Dbevu brez vozička vsako leto obiskovalce bazena tudi ozaveščajo o nevarnostih skokov v vodo z resničnimi ljudmi, ki so si pri skoku v vodo poškodovali hrbtenico in danes živijo drugačna, a nič manj vredna življenja. Tako je »Dan brez vozička« dobil tudi preventivni del: »Voda vzame, voda vrne«.

