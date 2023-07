Slovenske Konjice: na bazenu znova dan brez vozička

Na bazenu v Slovenskih Konjicah so se minuli konec tedna zbrali, da bi vsem udeleženim dokazali, da se tudi ranljive skupine ljudi ukvarjajo s plavanjem, potapljanjem ter so zelo aktivni pod in nad vodo. Gre za edinstven dogodek v celotnem evropskem prostoru, ki se ga udeležijo številni gostje. Dogodek je organiziral Plavalni klub Slovenske Konjice pod okriljem Mednarodne zveze IAHD Adriatic.

Obiskovalci vseh generacij so se lahko preizkusili v potapljanju, vožnji z ROTO kajakom in banano ter podvodnimi skuterji, tisti bolj izkušeni pa s profesionalnimi Suex skuterji.

Na bazenu se jim je pridružil Ivo Lovrenović, ki je prvi in edini hrvaški paraplegik, ki se je potopil pod led, v potapljanju pa je tekmoval po vsem svetu. Dan je popestrila Karin Heuffel, ena izmed dveh profesionalnih morskih deklic v Slovenji, s seboj pa je pripeljala dva potapljača na vdih, Miro in Jordana Jakina. Prišli so tudi varovanci Varstveno delovnega centra Saša iz Mozirja ter upokojenke iz Lambrechtovega doma Slovenske Konjice. Potapljači iz Bosne in Hercegovine pa so skupaj s slovenskimi potapljači vsem navzočim predstavili potapljenje z avtonomno potapljaško opremo.

Med pomembnejšimi udeleženkami dogodka je bila doktorantka slovenistike na državni univerzi Lomonosov v Moskvi, Veronika Starkova, ki je skupaj z Brankom Ravnakom in Alenko Fidler ustvarila Disabled DIVER Magazine, ki govori zgodbo o potapljanju in invalidih. Ta rusko-angleška revija velja za prvo in edino revijo za potapljanje invalidov na svetu. Konjiški župan Darko Ratajc je s svojo prisotnostjo podprl pomembna prizadevanja organizatorjev. Občina Slovenske Konjice je že poskrbela za boljšo dostopnost in s tem enakopravnost invalidov, ko je na konjškem bazenu financirala dvigalo za invalide. (T. V.)

