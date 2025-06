Košarkarski klub Bistrica prireja Dan bistriške košarke, ki bo v soboto, 14. junija, od 13. ure dalje, v športni dvorani Slovenska Bistrica. Gre za zaključek sezone z bogatim programom, namenjenim vsem generacijam.

Na igrišču se bodo predstavile mlajše selekcije, sledila bo tekma sedanjih in nekdanjih članov kluba, dan pa bo popestren s tekmami 1 na 1 in tekmovanjem v metu trojk.

Dogodek bo pospremila prijetna družba, okusna hrana, glasba in dobra energija. Dobrodošli so vsi ljubitelji košarke, igralci, starši in podporniki kluba, da skupaj zaključijo sezono v športnem duhu!