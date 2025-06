Dan bistriške košarke uspešen!

V soboto, 14. junija, je v Športni dvorani Slovenska Bistrica zaživel prvi Dan bistriške košarke, dogodek Košarkarskega kluba Bistrica Kety Emmi. Na parket so stopile vse mlajše selekcije, pa tudi članska ekipa, ki se je pomerila z nekdanjimi člani kluba.

Posebno vzdušje je ustvarilo druženje generacij – od najmlajših košarkarjev do veteranov, ki so soustvarjali uspehe kluba skozi desetletja. Dogajanje v dvorani je dokazalo, da klub povezuje ljubitelje košarke in spodbuja razvoj mladih talentov.

»Zahvalili bi se radi vsem udeležencem in podpornikom, ki nam omogočajo, da mlade navdušujemo nad igro z oranžno žogo,« je po dogodku povedal Vid Hrovat, sekretar Košarkarskega kluba Bistrica Kety Emmi.

S sezono 2024/25, ki se počasi zaključuje, v klubu že gledajo naprej. Septembra, ob začetku nove ligaške sezone, vabijo vse mlade košarkarske navdušence, da se pridružijo in skupaj nadaljujejo zgodbo bistriške košarke.

Foto: Matic Brbre